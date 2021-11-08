Ubisoft объявила о повышении зарплат: компания пытается остановить увольнения сотрудников

Ubisoft во внутренних письмах сотрудникам объявила о повышении зарплат в своих канадских студиях, чтобы предотвратить массовый уход важных разработчиков из компании. Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на анонимные источники.

Ubisoft повысит зарплаты в студиях:

Ubisoft Montreal

Ubisoft Quebec

Ubisoft Toronto

Ubisoft Chicoutimi

Ubisoft Halifax

Ubisoft Winnipeg

Повышение связано с массовым уходом важнейших разработчиков за последние несколько лет. По словам Kotaku, зарплаты сильнее всего увеличат ведущим специалистам, при этом младшие получат прибавку в несколько раз меньше. Анонимные сотрудники сообщили, что при настолько неравномерных повышениях ситуация в студиях только ухудшится, ведь неравенство доходов компании станет ещё очевиднее.

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Канадские студии для Ubisoft считаются важнейшими — именно в их стенах разработали последние части Assassin's Creed, Far Cry и Watch Dogs, а также крайне успешную Rainbow Six Siege.

Ранее, сотрудники Ubisoft запустили общедоступную петицию против бездействия руководства. В ней более 1000 разработчиков требовали кардинальных изменений в рабочих процессах из-за домогательств и дискриминации. Судя по всему, повышение зарплат — первая мера, принятая Ubisoft.