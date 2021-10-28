Глава Activision Blizzard Бобби Котик урезает себе зарплату на 99,96%

Босс Activision Blizzard Бобби Котик выступил перед акционерами компании с просьбой уменьшения зарплаты на 99,96% до абсолютного минимума — до $ 62,5 тысяч. Меньше уже по законам Калифорнии никак нельзя.
Своими доходами и бонусами Котик решил временно пожертвовать из-за скандала с харассментом и домогательствами. По словам главы Activision Blizzard, все силы компании брошены на улучшение условий труда и ликвидации дискриминации и другого неподобающего отношения.
Я искренне желаю, чтобы ни один сотрудник не пострадал от харрасмента. Пострадавшим приношу извинения. Обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы работать было комфортно.
Также Бобби Котик выступил с пятью нововведениями, которые помогут улучшить рабочую атмосферу и отношения людей.
- Нетерпимость к оскорблениям и домогательствам. Любой сотрудник компании, нарушивший это правило, будет немедленно уволен;
- В компании планируют увеличить число женщин и небинарных личностей на 50%. Также Котик хочет, чтобы в течение 10 лет корпорация инвестировала $ 250 млн в развитие талантов у недопредставленных сотрудников;
- Activision Blizzard позволит пострадавшим в харассменте и домогательствах сразу обращаться в суд и поднимать подобные вопросы;
- Каждый сотрудник будет получат вознаграждение вне зависимости от пола, расы и других параметров;
- Компания обязуется регулярно публиковать отчёты о ходе дел в различных подразделениях.
26 октября стало известно, что Activision Blizzard захотела временно остановить расследование о харассменте и домогательствах, но суд отказал. Вероятно, обращение Бобби Котика на ситуацию как-то повлияет.
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