Сотрудники Ubisoft запустили общедоступную петицию против бездействия руководства

Движение A Better Ubisoft запустило общедоступную петицию после того, как руководство проигнорировало открытое письмо в свой адрес. В нём более 1000 сотрудников Ubisoft требовали кардинальных изменений в рабочих процессах из-за домогательств и дискриминации.

Сто дней назад мы подписали наше открытое письмо и изложили четыре ключевых требования. Ни одно из них не было выполнено. Поэтому сегодня мы запускаем новую петицию, которая открыта для всех наших сторонников.

Летом 2020 года работники Ubisoft жаловались на сексуальные домогательства, дискриминацию и издевательства со стороны начальства и не только. В результате из компании был уволен творческий руководитель Серж Хаскоет и другие влияющие на разработку игр сотрудники. Также Ubisoft покинул автор нескольких Assassin's Creed Ашраф Исмаил — из-за информации о том, что он изменял своей жене.

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Несмотря на заверения руководства о изменениях в компании, в июле этого года более тысячи нынешних и бывших сотрудников Ubisoft подписали открытое письмо. В нём они обвинили начальство в бездействии и выдвинули четыре требования:

Прекратить перевод замешанных в скандалах сотрудников из студии в студию без последствий

Предоставить обычным сотрудникам место в совете, чтобы видеть, какие изменения вводит руководство

Согласовать набор правил и процессов с другими студиями, чтобы предотвращать подобные правонарушения в будущем

Привлечь к решению ситуации сотрудников, которые не входят в руководство и профсоюзы

Сторонники A Better Ubisoft привели в пример Activision Blizzard, в которой изменения после скандала появились в течение трёх месяцев.