В Roblox добавили голосовой чат

В Roblox появился голосовой чат — он доступен для людей старше 13 лет. Об этом сообщил разработчик проекта под ником MorganT. Пока что функция находится в режиме бета-тестирования.

Для включения голосового чата необходимо:

Зайти в «Настройки» -> «Информация об аккаунте»; Ввести свою дату рождения и подтвердить её; Перейти в пункт «Конфиденциальность» и включить функцию голосового чата в разделе бета-возможностей.

Для проверки возраста подойдёт любой документ, удостоверяющий личность игрока. Не примут только проездной, школьные и рабочие документы.

Ранее компания Sensor Tower, отслеживающая активность в мобильных приложениях, зафиксировала рост числа игроков в Minecraft и Among Us на прошлой неделе. Причина может заключаться в отключении серверов Roblox.