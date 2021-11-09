В Roblox добавили голосовой чат
Поделиться
В Roblox появился голосовой чат — он доступен для людей старше 13 лет. Об этом сообщил разработчик проекта под ником MorganT. Пока что функция находится в режиме бета-тестирования.
Для включения голосового чата необходимо:
- Зайти в «Настройки» -> «Информация об аккаунте»;
- Ввести свою дату рождения и подтвердить её;
- Перейти в пункт «Конфиденциальность» и включить функцию голосового чата в разделе бета-возможностей.
Для проверки возраста подойдёт любой документ, удостоверяющий личность игрока. Не примут только проездной, школьные и рабочие документы.
Ранее компания Sensor Tower, отслеживающая активность в мобильных приложениях, зафиксировала рост числа игроков в Minecraft и Among Us на прошлой неделе. Причина может заключаться в отключении серверов Roblox.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
08:56
-
08:34
-
00:06
- 8 ноября 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:24
-
21:38
-
21:30
-
21:05
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:41
-
19:34
-
18:27
-
17:27
-
17:21
-
17:03
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
12:37
-
12:26
-
11:46
-
11:22
-
10:39
-
09:57
-
09:46
Партнерский контент