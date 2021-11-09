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В Roblox добавили голосовой чат

В Roblox добавили голосовой чат
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В Roblox появился голосовой чат — он доступен для людей старше 13 лет. Об этом сообщил разработчик проекта под ником MorganT. Пока что функция находится в режиме бета-тестирования.

Для включения голосового чата необходимо:

  1. Зайти в «Настройки» -> «Информация об аккаунте»;
  2. Ввести свою дату рождения и подтвердить её;
  3. Перейти в пункт «Конфиденциальность» и включить функцию голосового чата в разделе бета-возможностей.

Для проверки возраста подойдёт любой документ, удостоверяющий личность игрока. Не примут только проездной, школьные и рабочие документы.

Ранее компания Sensor Tower, отслеживающая активность в мобильных приложениях, зафиксировала рост числа игроков в Minecraft и Among Us на прошлой неделе. Причина может заключаться в отключении серверов Roblox.

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