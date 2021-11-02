Отключение Roblox повысило популярность Among Us и Minecraft

Компания Sensor Tower, которая отслеживает активность в мобильных приложениях, зафиксировала рост игроков в Minecraft и Among Us на прошлой неделе. Причина может заключаться в отключении серверов Roblox.

Roblox не работал с 29 по 31 октября, что привело к снижению времени в игре на 93% в сравнении с предыдущей неделей. В то же время показатели Minecraft увеличились на 2%, а Among Us — на 6%.

Roblox — крайне популярная платформа, в которой пользователи создают виртуальные миры и игры, а также делятся ими с другими. Ежемесячная аудитория составляет несколько сотен миллионов человек.

В день отключения Roblox, 29 октября, в США активность в Among Us подскочила на 12% в сравнении с предыдущим днём. Minecraft может похвастаться чуть лучшими показателями — 13%.

Также выросли показатели Twitch. Время, проведённое в приложении, увеличилось на 8%, а средний сеанс — на 11%. Причина скачка может быть связана не только с отключением серверов Roblox, но и с полуфиналом League of Legends, который транслировал сервис.