Отключение Roblox повысило популярность Among Us и Minecraft

Компания Sensor Tower, которая отслеживает активность в мобильных приложениях, зафиксировала рост игроков в Minecraft и Among Us на прошлой неделе. Причина может заключаться в отключении серверов Roblox.
Roblox не работал с 29 по 31 октября, что привело к снижению времени в игре на 93% в сравнении с предыдущей неделей. В то же время показатели Minecraft увеличились на 2%, а Among Us — на 6%.
В день отключения Roblox, 29 октября, в США активность в Among Us подскочила на 12% в сравнении с предыдущим днём. Minecraft может похвастаться чуть лучшими показателями — 13%.
Также выросли показатели Twitch. Время, проведённое в приложении, увеличилось на 8%, а средний сеанс — на 11%. Причина скачка может быть связана не только с отключением серверов Roblox, но и с полуфиналом League of Legends, который транслировал сервис.
- 2 ноября 2021
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