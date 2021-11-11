Инсайдер: разработка ремастера первой Metroid Prime закончилась ещё летом

Похоже, Nintendo всё же готовит ремастеры Metroid Prime. Надёжный инсайдер Эмили Роджерс сообщила, что разработку обновлённой первой части серии завершили ещё летом 2021 года, но на сегодняшний день она до сих пор не анонсирована.

Помимо Роджерс, о ремастерах второй и третьей частях Metroid Prime говорили и другие инсайдеры. По их данным, Nintendo уже обновила всю трилогию, но не может выбрать подходящее время для анонса.

Возможно, релиз приурочат к выходу четвёртой части Metroid Prime, разработку которой перезапускали ещё в январе 2019-го.

8 октября вышла Metroid Dread — первая крупная 2D-игра серии за 19 лет. События тайтла продолжили сюжет Metroid Fusion, вышедшей в 2002 году. Игра получила положительные отзывы от игроков и критиков. Средний рейтинг на сайте Metacritic составил 88 баллов из 100.