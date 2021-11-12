Украинцы недовольны скином «Зелёный человечек» в Battlefield 2042 из-за Крыма

В Battlefield 2042 внимание игроков привлёк скин оперативника Бориса — «Зелёный человечек». Он вдохновлён внешним видом бойцов без обозначений, которые были замечены в Крыму в 2014 году.

Реакция сообщества не заставила себя ждать: игроки на Украине и других странах удивились решению шведских разработчиков о включении подобного облика, отметив, что создатели шутера будто бы не проводили никаких исследований на тему его появления.

Другие же не видят в этом никаких проблем, ведь это реальная история. Вот комментарий пользователя Mr.Deadshot с форума ReserEra:

Тут очень сложно начертить линию. Это военная выдумка, в значительной степени вдохновлённая реальной политикой. А круто использовать реальное оружие для убийства людей? Подобные вещи связаны с жанром, даже если они могут кого-то обидеть.

Ещё отмечают, что ситуация затрагивает многих лишь потому, что она произошла относительно недавно. Случись это лет 100 назад, такой реакции точно не было бы.

В России термин «Зелёные человечки» (Little green men) чаще встречается в другом переводе — «Вежливые люди». При этом в русской версии Battlefield 2042 скин называется именно «Зелёный человечек».

Battlefield 2042 выйдет через неделю, 19 ноября, но с сегодняшнего дня стартовал ранний доступ для подписчиков EA Play и покупателей премиальных изданий. Вчера появились первые оценки — критики встретили шутер смешанными отзывами, но похвалили конструктор Battlefield Portal.