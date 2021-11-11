«Для исправления проблем потребуются месяцы». Первые оценки Battlefield 2042

11 ноября в 14:00 мск спало эмбарго на публикацию рецензий Battlefield 2042. Вместо обзоров многие издания выпустили первые впечатления — по их словам, трёх игровых дня недостаточно для выставления финальных оценок.

Однако несколько изданий, включая EGM, поделилось финальным вердиктом. На момент публикации новости средний балл шутера на Metacritic составляет 81 из 100.

Первые оценки Battlefield 2042

EGM — 10/10

Jeuxvideo — 9/10

Digital Trends — 9/10

The Games Machine — 9/10

Eurogamer Italy — 8/10

Hardcore Gamer — 7/10

Stevivor — 4,5/10

В первую очередь критики хвалят режим Portal: в нём игроки смогут создавать собственные карты и условия, а пока что в нём доступны шесть локаций из прошлых частей серии. Например, «Граница Каспия» из Battlefield 3 или Arica Harbor из Bad Company 2. По словам редактора Gameinformer, фанатам стоит купить Battlefield 2042 хотя бы ради этого режима.

В Portal представлено шесть карт: от Battle of the Bulge в 1942 до «Граница Каспия» в Battlefield 3. Фанатам стоит обратить внимание на этот режим, потому что эти карты играются как никогда прежде.

Редактор Gamesport похвалил большое разнообразие игровых ситуаций в новом проекте DICE. По его словам, даже обычное переключение между классами подталкивает играть по-другому.

Что действительно впечатляет в Battlefield 2042, так это разнообразие, которое предлагается игра. Она позволяет вам играть сразу в несколько шутеров одновременно. А режим Portal позволит фанатам вернуться на свои любимые карты если им не понравятся новые территории для баталий.

Наименьшую оценку поставило издание Stevivor — 4,5/10. По словам автора рецензии, игра страдает от множества технических проблем, карты получились невыразительными и пустыми, а стрельба приносит гораздо меньше положительных впечатлений, чем раньше.

В мире, где разработчики уже привыкли работать из дома, а игры откладываются из-за пандемии, EA решила, что Battlefield 2042 готова к выходу в 2021 году. Но это не так.



Для исправления всех проблем могут потребоваться месяцы, но даже в этом случае этого может оказаться недостаточно. Проект может так и остаться самой тусклой игрой в серии.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранний доступ для покупателей максимального издания откроется уже завтра, 12 ноября.