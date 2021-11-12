Стартовал ранний доступ Battlefield 2042. Как начать играть раньше?

12 ноября начался ранний доступ Battlefield 2042. Сыграть в мультиплеерный шутер пораньше можно несколькими способами:

Приобрести золотое или ультимативное издание — без ограничений по времени.

Подписаться на сервис EA Play — доступ предоставят на 10 часов.

Подписаться на Xbox Game Pass на консолях Microsoft — доступ откроется на 10 часов.

Владельцы консолей Xbox сообщают, что с функцией Quick Resume счётчик продолжает отсчитывать время, даже когда игра закрыта. Для отключения функции необходимо зайти в настройки консоли и найти пункт с её отключением. Или же выходить из игры вручную.

Ранее появились первые оценки Battlefield 2042. Критики сошлись во мнении, что самым интересным режимом стал Portal — с картами из прошлых частей серии.