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Моддеры исправили ужасные дожди в GTA: The Definitive Edition

Моддеры исправили ужасные дожди в GTA: The Definitive Edition
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Одна из проблем, с которой столкнулись обладатели GTA: The Definitive Edition — плохо прорисованный дождь. По непонятным причинам разработчики решили сделать его слишком плотным и проливным, из-за чего становится невозможно играть с комфортом. Авторы не спешат исправить проблему, а вот моддеры уже сделали за них эту работу.

Несколько энтузиастов исправили дожди в ремастерах GTA 3, San Andreas и Vice City. Больше всего игроки жаловались на погодные условия в San Andreas, но моддеры в придачу поправили эффекты и в других частях GTA.

Разница сразу заметна

Разница сразу заметна

Тест. Кто ты из GTA Тест. Кто ты из GTA

Когда за исправление ошибок возьмётся сама Rockstar Games — неизвестно. Студия до сих не комментировала проблемы с технической стороны ремастеров. GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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