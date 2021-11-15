Моддеры исправили ужасные дожди в GTA: The Definitive Edition

Одна из проблем, с которой столкнулись обладатели GTA: The Definitive Edition — плохо прорисованный дождь. По непонятным причинам разработчики решили сделать его слишком плотным и проливным, из-за чего становится невозможно играть с комфортом. Авторы не спешат исправить проблему, а вот моддеры уже сделали за них эту работу.

Несколько энтузиастов исправили дожди в ремастерах GTA 3, San Andreas и Vice City. Больше всего игроки жаловались на погодные условия в San Andreas, но моддеры в придачу поправили эффекты и в других частях GTA.

Разница сразу заметна

Когда за исправление ошибок возьмётся сама Rockstar Games — неизвестно. Студия до сих не комментировала проблемы с технической стороны ремастеров. GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.