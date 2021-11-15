Сильвестр Сталлоне вернётся в «Стражах Галактики 3». Он уже показал новый костюм

Ещё в начале 2021 года ходили слухи о возвращении Сильвестра Сталлоне в киновселенную Marvel, и теперь актёр сам подтвердил своё появление в «Стражах Галактики 3».
Сталлоне выложил небольшое видео у себя в «инстаграме» с процесса записи дублирования лица. Также появилось и фото в обновлённом костюме персонажа актёра Стакара Огорда.
Во вторых «Стражах Галактики» лидер банды Опустошителей носил чёрную куртку, а в триквеле получит обновку в виде синего костюма с какими-то позолоченными деталями. Ранее актёр отмечал, что роль Стакара Огорда в ленте будет более важной, чем думают многие.
Режиссёром картины выступает Джеймс Ганн. Съёмки начались 8 ноября, но сколько они продлятся — неизвестно. Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 4 мая 2023 года.
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