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В процессорах Intel обнаружили сразу три критические уязвимости

В процессорах Intel обнаружили сразу три критические уязвимости
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Intel раскрыла три серьёзные уязвимости, которые позволяют злоумышленникам получить права доступа к системе. Как сообщает компания, затронуты несколько семейств процессоров.

Уязвимость CVE-2021-0157 связана с контролем потоков управления в BIOS для некоторых процессоров Intel. Проблема CVE-2021-0158 основана на неправильной проверке ввода.

Уязвимости получили высокую оценку опасности 8,2 по стандарту CVSS v3. Они могут привести к повышению привилегий злоумышленников на компьютере, однако им нужно иметь доступ к устройству.

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Затронутые уязвимостью семейства процессоров:

  • Intel Core 11-го поколения
  • Intel Core 10-го поколения
  • Intel Core 7-го поколения
  • Intel Core серии X
  • Intel Xeon E
  • Intel Xeon E3 v6
  • Intel Xeon W
  • Intel Celeron серии N
  • Intel Pentium Silver

Intel не поделилась подробностями, но рекомендует обновить BIOS до актуальной версии. Это может стать проблематичным, так как производители материнских плат нечасто выпускают патчи. Сомнительно и то, что появятся заплатки для процессоров, которым более 5 лет.

Третий недостаток CVE-2021-0146 с высокой степенью опасности 7,2 по CVSS v3 затронул и процессоры со встроенной графикой. И стационарные, и мобильные семейства получили уязвимость, которая предоставляет привилегии неавторизованным пользователям.

Процессоры, затронутые уязвимостью CVE-2021-0146

Процессоры, затронутые уязвимостью CVE-2021-0146

Фото: Intel

Для исправления этой уязвимости Intel выпустила обновление встроенного ПО, которое распространят производители систем или устройств.

Ошибки обнаружила компания Positive Technologies, которая сообщила о них Intel. По их словам, есть угроза для владельцев утерянных или украденных ноутбуков с конфиденциальной информацией. Уязвимости могут использовать недобросовестные сотрудники в цепочках поставок. Они теоретически могут извлечь ключи прошивки и применить шпионское ПО.

Также Positive Technologies заметила, что уязвимости затрагивают и некоторые модели автомобилей с процессорами Intel Atom E3900.

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