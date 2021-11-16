В процессорах Intel обнаружили сразу три критические уязвимости

Intel раскрыла три серьёзные уязвимости, которые позволяют злоумышленникам получить права доступа к системе. Как сообщает компания, затронуты несколько семейств процессоров.

Уязвимость CVE-2021-0157 связана с контролем потоков управления в BIOS для некоторых процессоров Intel. Проблема CVE-2021-0158 основана на неправильной проверке ввода.

Уязвимости получили высокую оценку опасности 8,2 по стандарту CVSS v3. Они могут привести к повышению привилегий злоумышленников на компьютере, однако им нужно иметь доступ к устройству.

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Затронутые уязвимостью семейства процессоров:

Intel Core 11-го поколения

Intel Core 10-го поколения

Intel Core 7-го поколения

Intel Core серии X

Intel Xeon E

Intel Xeon E3 v6

Intel Xeon W

Intel Celeron серии N

Intel Pentium Silver

Intel не поделилась подробностями, но рекомендует обновить BIOS до актуальной версии. Это может стать проблематичным, так как производители материнских плат нечасто выпускают патчи. Сомнительно и то, что появятся заплатки для процессоров, которым более 5 лет.

Третий недостаток CVE-2021-0146 с высокой степенью опасности 7,2 по CVSS v3 затронул и процессоры со встроенной графикой. И стационарные, и мобильные семейства получили уязвимость, которая предоставляет привилегии неавторизованным пользователям.

Процессоры, затронутые уязвимостью CVE-2021-0146 Фото: Intel

Для исправления этой уязвимости Intel выпустила обновление встроенного ПО, которое распространят производители систем или устройств.

Ошибки обнаружила компания Positive Technologies, которая сообщила о них Intel. По их словам, есть угроза для владельцев утерянных или украденных ноутбуков с конфиденциальной информацией. Уязвимости могут использовать недобросовестные сотрудники в цепочках поставок. Они теоретически могут извлечь ключи прошивки и применить шпионское ПО.

Также Positive Technologies заметила, что уязвимости затрагивают и некоторые модели автомобилей с процессорами Intel Atom E3900.