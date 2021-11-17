Новый драйвер NVIDIA не улучшил производительность Battlefield 2042, хотя должен был

Ранний доступ к Battlefield 2042 стартовал 12 ноября. Игру уже критикуют за технические проблемы, баги и другие ошибки. Свежий драйвер NVIDIA должен был как минимум улучшить производительность, но этого не произошло.
Журналисты издания PC Gamer протестировали шутер и выяснили, что эффект от драйвера не такой сильный, как хотелось бы. Ситуацию должна была спасти технология DLSS, но даже с ней количество FPS не получается стабилизировать. Вероятно, Battlefield 2042 потребляет очень много ресурсов процессора, из-за чего с производительностью не справляются даже драйвера и технологии.
С проблемами сталкиваются даже геймеры с мощным железом. Например, автор PC Gamer тестировал шутер с процессором Core i5-9600K, тогда как в минимальных требованиях указан Core i5-6600K. По словам журналиста, камень был постоянно задействован на 100%.
Battlefield 2042 выйдет уже 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 17 ноября инсайдер Том Хендерсон рассказал, какие патчи получит игра.
- 17 ноября 2021
-
16:03
-
15:35
-
15:12
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:44
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:22
-
04:30
- 16 ноября 2021
-
22:09
-
21:06
-
20:44
-
20:02
-
19:05
-
19:04
-
18:04
-
17:19
-
17:18
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
16:12