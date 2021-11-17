Новый драйвер NVIDIA не улучшил производительность Battlefield 2042, хотя должен был

Ранний доступ к Battlefield 2042 стартовал 12 ноября. Игру уже критикуют за технические проблемы, баги и другие ошибки. Свежий драйвер NVIDIA должен был как минимум улучшить производительность, но этого не произошло.

Журналисты издания PC Gamer протестировали шутер и выяснили, что эффект от драйвера не такой сильный, как хотелось бы. Ситуацию должна была спасти технология DLSS, но даже с ней количество FPS не получается стабилизировать. Вероятно, Battlefield 2042 потребляет очень много ресурсов процессора, из-за чего с производительностью не справляются даже драйвера и технологии.

С проблемами сталкиваются даже геймеры с мощным железом. Например, автор PC Gamer тестировал шутер с процессором Core i5-9600K, тогда как в минимальных требованиях указан Core i5-6600K. По словам журналиста, камень был постоянно задействован на 100%.

Battlefield 2042 выйдет уже 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 17 ноября инсайдер Том Хендерсон рассказал, какие патчи получит игра.