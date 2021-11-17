Инсайдер рассказал о первых обновлениях Battlefield 2042

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о первых патчах для Battlefield 2042. По его данным, вместе с релизом игры 19 ноября выйдет патч первого дня, а второе обновление выпустят уже в конце месяца.
Список ближайших патчей Battlefield 2042:
- 19 ноября — обновление первого дня;
- 30 ноября — патч с улучшением общего игрового опыта;
- 7 декабря — контентное обновление.
Несмотря на название декабрьского патча, в нём не будет новых карт, оружия или специалистов. Это внутреннее название обновления — разработчики упомянули, например, добавление «Статистики игроков».
Хендерсон также заявил, что большинство тех самых «40 проблем» игры исправят как раз в конце ноября. Однако если пользователи обнаружат какие-нибудь другие серьёзные баги, патч выйдет позже намеченного. Также инсайдер подчеркнул, что обновлений с новым контентом не стоит ждать как минимум до начала 2022 года.
Ранее создатели Battlefield 2042 вернули щит Дозера, который заблокировали четыре дня назад в момент запуска ранней версии игры. Он делал оперативника неуязвимым со всех сторон, тогда как попадания должны были блокироваться только спереди.
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