Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу

Удивительно, как переменчиво время. В июне на анонсе Battlefield 2042 все говорили о возвращении культового шутера после трёх спорных выпусков, а теперь многие называют новинку чуть ли не худшей во всей серии. Всё надломилось ещё в августе, когда новости резко прекратили поступать, а бету начали откладывать.

По итогам тестирования мы уже писали, что у шутера слишком много спорных элементов и релиз надо откладывать. При всём желании невозможно учесть множество отзывов с открытой беты.

Игру не отложили.

Эта осень полна разочарований. Тут и спорная Call of Duty: Vanguard с ленивым зомби-режимом и бестолковой сюжетной кампанией, и кошмарный ремастер трилогии Grand Theft Auto, и попросту недоделанная Battlefield 2042. И речь не столько о техническом исполнении, с ним как раз всё относительно неплохо, а с самой игрой.

В шутере три равноценных режима:

All Out Warfare — стандартный мультиплеер с «Захватом» и «Прорывом»;

Hazard Zone — аналог королевской битвы на отряды по четыре человека;

Portal — конструктор режимов с контентом из BF 1942, Bad Company 2 и BF3.

К сожалению, к каждому из них есть вопросы — как и к игре в целом. Перечислять множество отсутствующих элементов смысла не вижу, об этом мы рассказывали в тексте про открытую бету. К релизу многое так и не добавили, но на фоне остальных проблем это уже и не так страшно.

Зачем тут 128 игроков?

Начну с самого важного — масштабов. Ещё по бете были опасения, что в DICE совсем не поняли, что делать с такой оравой игроков. На релизе стало понятно, что разработчики действительно не придумали ничего. Складывается абсурдная ситуация. Сейчас в All Out Warfare всего два (!!!) режима.

в « Захвате » карты слишком большие для стольких игроков — слишком много пустого пространства, слишком мало экшена, а точки находятся вдалеке друг от друга.

» карты слишком большие для стольких игроков — слишком много пустого пространства, слишком мало экшена, а точки находятся вдалеке друг от друга. в «Прорыве» же ровно наоборот — вся эта орава сосредоточена на небольших клочках карты, из-за чего почти всегда вспоминаешь «Метро» из Battlefield 3.

И всё. Больше All Out Warfare не может предложить ничего. И это было бы нормально, если бы режим хотя бы предлагал возможность выбирать размеры серверов — хочу в «Прорыв» с 64 игроками (а текущие варианты карт явно больше подходят под это), но нет. Иди в мясо в духе какой-нибудь Shipment из Call of Duty.

На экране постоянно с десяток раненых напарников

Проблемы усугубляются решением DICE вернуть случайный разброс пуль из Battlefield 1, из-за чего перестрелки даже на коротких расстояниях превращаются в какую-то клоунаду — люди в упор не могут попасть в противников, хотя целятся прямо в них.

Больше ничего можно было бы не упоминать, ведь все остальные проблемы — а их действительно много — меркнут на фоне вышеупомянутых. Но мы это сделаем, тезисно.

Медленная прокачка, абсолютно бесполезное оружие без обвесов, непобедимый ховерборд, одинаковые оперативники по обе стороны конфликт, неочевидный интерфейс, отсутствие множества анимаций, всевозможные баги, проблемы с сетевым кодом, одинаковые заставки перед началом матчей, отсутствие индикаторов медика, мало взаимодействий с командой и так далее. Перечислять всё это можно долго.

А помните рекламную кампанию вокруг походных эффектов и катаклизмов? За несколько дней активной игры мне только единожды покапал дождик — о торнадо остаётся только мечтать. Если верить отзывам других журналистов, впрочем, я ничего особо и не потерял. Всё это быстро надоедает и не особо меняет ситуацию.

Некоторые скины на релизе уже вызывают вопросы

Глобально увеличение масштабов приводит к тому, что ты как игрок перестаёшь быть важной боевой единицей. Ты не можешь повлиять на исход сражения, поскольку противников попросту слишком много. Иногда создаётся ощущение, что ты попросту тут не нужен. Есть ты, нет тебя — матч всё равно успешно пройдёт.

И тем забавнее наблюдать, когда ты выигрываешь матч, хотя всё время постоянно умирал, добегал до точки со врагами и снова бежал. А команда, как оказалось, всё это время успешно удерживала точки. Но лично ты этого не видел. Ты просто прибегал, умирал и снова прибегал на расстрел.

Это вызывает диссонанс. Ты своими глазами видел, что враги настигали, окружали, преодолевали, а на деле твоя команда где-то на фоне в другом месте, на самом деле, успешно держала оборону. Но сам ты этого не видел. Ты проигрывал и с трудом вообще оставался в живых.

У игры не получается передать ощущение масштаба. Так-то вроде бы и звучит интересно, что ты видишь лишь часть битвы, хотя основное сражение происходит где-то в другом месте, и уже от него зависит исход боя. Но Battlefield 2042 не может подать это как особенность. Это всё ощущается последствием плохих дизайнерских решений.

All Out Warfare — худшая часть Battlefield 2042 и, наверное, попросту худший мультиплеерный Battlefield. За него будто бы отвечала команда маркетологов (больше игроков, больше масштабов, больше, больше, больше!), а разработчики не знали, что делать с этим.

All Out Warfare не ощущается «Баттлфилдом». Это какой-то сетевой шутер на картах для королевской битвы, где не требуется никакого командного взаимодействия.

Hazard Zone

Режим с самого анонса скрывали, а полноценно представили лишь незадолго до релиза. Оказалось, что это нечто вроде королевской битвы с элементами «Тёмной зоны» из The Division. Задача проста: несколько отрядов по четыре игрока десантируются на карту, где должны вывезти как можно больше жёстких дисков.

Цель: именно эвакуировать накопители с данными, а не остаться последними выжившими или убить побольше игроков. Встреч с ботами и другими людьми лучше избегать, поскольку цена ошибка велика — за поражение дают какие-то очки при определённых результатах во время матча, но их с трудом хватит на базовую экипировку.

И да, за виртуальную валюту здесь надо покупать экипировку перед каждой высадкой — оружие, перки, гранаты, гаджеты. Всё, кроме совсем базовых предметов, стоит каких-то денег. Причём обвесы на стволы, похоже, напрямую связаны с прокачкой в All Out Warfare.

Удивительно, но лично мне этот режим понравился больше всего. Он стимулирует работать в команде, лучше подбирать экипировку и выбирать эффективных для отряда оперативников — снайпер с дроном и датчиком движения и врач с медицинским пистолетом здесь пригодятся как никогда.

Иногда создаётся впечатление, что изначально DICE делала именно Hazard Zone, настолько уместно оперативники смотрятся тут, да и фирменное для серии командное взаимодействие здесь как раз на месте. Никакого хаоса со 128 игрокам — всего 32 бойца в 8 отрядах.

Обычный матч выглядит следующим образом: отряд прибывает на карту, высматривает ближайшие точки со спутниками и выдвигается к ближайшему. По пути наверняка встретятся противники, которых можно загнать в ловушку, избежать или с которыми можно вступить в прямой бой. Если умер кто-то из отряда, его можно возродить, но тогда все поблизости в течение 45 секунд будут в реальном времени видеть вашу позицию.

Забрав носитель, другие игроки со сканером смогут отслеживать передвижение вашего отряда в реальном времени, поэтому наступает самая сложная фаза — удержание груза и попытка сбежать из локации. Эвакуироваться можно только два раза. Если прошляпить момент, то матч проигран, сколько бы сведений ни удалось собрать.

В целом Hazard Zone концептуально получилась интересной, но сыроватой. Бесплатно доступно только одно оружие, причём без каких-либо обвесов. Большую часть матчей приходится играть с ним, хотя стрелять из него попросту невозможно из-за отсутствия обвесов и упомянутого ранее разброса.

Потенциал у режима есть, но у DICE есть проблемы с долгосрочной поддержкой своих проектов, особенно на фоне ухода DICE LA (а именно она доделывала Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5). Система с постоянной тратой ресурсов на экипировку звучит одновременно интересно и изнуряюще. Играть с базовым автоматом попросту невозможно, а далеко не каждый матч закончится в пользу отряда.

По слухам, именно этот режим должны были сделать условно-бесплатным. Но в последний момент его отказались отделять.

Battlefield Portal

Изюминка Battlefield 2042 — редактор режимов с контентом из Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3. Однако пока сообщество не успело изучить инструменты, поэтому есть три вида режимов:

классические — по правилам прошлых игр на старых картах;

фермы — быстрая прокачка опыта в противовес медленной из All Out Warfare;

экспериментальные — попытка сделать что-то интересное, но пока энтузиасты с трудом справляются с балансом. К примеру, на картах Bad Company 2 в режиме «Штурма» бойцы BF 1942 обороняются от атакующих хайтек-солдат BF 2042. Но у вторые попросту не оставляют первым шансов.

Как я и боялся изначально, по-настоящему интересных режимов от сообщества мы можем не увидеть. Немногочисленные интересные матчи, кроме классических правил, будут создавать под прямым курированием самой DICE.

В итоге Portal пока ощущается именно как портал — портал в прошлое, чтобы сыграть со старыми правилами в старые части. С этой задачей шатко-валко режим справляется, хотя недостаток контента возникает катастрофически быстро. Оружия и гаджетов мало, карт на каждую прошлую часть всего две.

Режим также не лишён проблем, из-за чего «сыграть как раньше» по определённым причинам всё-таки не выйдет. Часть нововведений BF 2042 проникла и сюда (менять обвесы для оружия через местный интерфейс — сплошная боль), тогда как некоторые аспекты оригинальных шутеров попросту пропали.

Сейчас скоротать время в BF Portal можно, но создаётся ощущение, что надолго режима с таким наполнением не хватит. Слишком быстро возникает желание сыграть на других любимых картах прошлых частей, которых сейчас попросту нет. И в ближайшие месяцы не появится — первый новый контент обещают добавить лишь в следующем году.

Итог

Вот так можно сказать про всю Battlefield 2042. В целом DICE сделала надёжный фундамент, по пути наделав ошибок — но все их можно исправить. Те же индикаторы медиков уже обдумывают вернуть — хотя почему их вообще нет в релизе, конечно, большой вопрос.

И вот так про всю Battlefield 2042. То могут исправить, то планируют ввести, это хотят сделать лучше. Но почему этого нет сейчас? Как я и говорил по итогам открытой беты, игра не готова и её надо перенести. В EA или DICE посчитали, что она готова. Это не так.

Попробуйте игру и сами — по подписке EA Play можно сыграть 10 часов в любой режим. Этого более чем достаточно для формирования мнения, поскольку контента там на удивление мало. Вроде бы семь карт, но все они сливаются в общую массу. Будто бы каждая из них — локация одной большой карты для той же королевской битвы.

У игры есть шансы заинтересовать массы, но не в текущем состоянии. Впереди ещё много работы. Как любят говорить издатели: «Релиз — это только начало». Будем надеяться, что Battlefield 2042 не повторит судьбу Battlefield 5, которую DICE бросила на произвол судьбы уже через год после выхода.

Battlefield 2042 сейчас доступна для подписчиков EA Play и покупателей премиальных изданий. Полноценный релиз состоится 19 ноября.