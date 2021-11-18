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Razer представила беспроводную гарнитуру и зарядную станцию для геймпада PS5

Razer представила беспроводную гарнитуру и зарядную станцию для геймпада PS5
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Razer анонсировала новые аксессуары для PlayStation 5. Среди них беспроводные гарнитуры Kaira Pro и Razer Kaira, а также зарядная станция для геймпада DualSense.

Гарнитуры выполнены в стилистике самой консоли. Kaira Pro и Razer Kaira по своим характеристикам схожи, но первая модель предлагает технологию HyperSense, которая позволит больше погружаться в игры за счёт отдачи аудиосигналов. Ещё у Pro-версии будет съёмный микрофон и различные RGB-подсветки. Оба устройства можно использовать на ПК, PS4, PS5.

Вместе с этим Razer анонсировала новые зарядные станции для контроллера DualSense. Всего есть три цвета: чёрный, белый и малиновый, как раз под геймпады. По словам компании, зарядить геймпад полностью можно за три часа.

Цены устройств

  • Kaira Pro — $ 199,99 (примерно 14 500 рублей)
  • Razer Kaira — $ 99,99 (примерно 7250 рублей)
  • Зарядная станция — $ 39,99 (примерно 2900 рублей)
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