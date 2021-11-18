Том Холланд испугался Уиллема Дефо на съёмках «Человека-паука: Нет пути домой»

Официально появление Уиллема Дефо в «Человеке-пауке: Нет пути домой» ещё не подтверждено, однако его имя несколько раз всплывало на сайте IMDB, а недавно Том Холланд рассказал о работе с Дефо на съёмочной площадке. Так что актёр точно вернулся к образу Зелёного гоблина.
По словам Холланда, он первый раз встретит всех злодеев на съёмках в плащах. Он решил подойти к одному из актёров и попросить его повернуться. Своим выбором он попал на Уиллема Дефо, а когда тот обернулся, Том Холланд испугался.
Когда Уиллем снял плащ и обернулся, я действительно испугался. Сразу же подумал о том, что Зелёный гоблин вернулся.
Также Холланд отметил, что моменты со злодеем Дефо в фильме будут пугающими. Он не раскрыл подробностей, потому что не хотел спойлерить. Недавно лента получила новый трейлер, в котором Зелёного гоблина показали дважды — сначала в образе из первого «Человека-паука» Сэма Рейми, а потом в обновлённом костюме.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.
- 18 ноября 2021
-
17:47
-
17:31
-
17:08
-
16:22
-
16:09
-
15:38
-
14:57
-
14:52
-
14:37
-
14:24
-
14:04
-
13:52
-
13:23
-
13:16
-
12:59
-
12:05
-
11:29
-
10:59
-
10:25
-
09:50
-
09:21
-
09:04
-
08:37
-
08:19
- 17 ноября 2021
-
22:41
-
20:36
-
20:05
-
19:29
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:20