Том Холланд испугался Уиллема Дефо на съёмках «Человека-паука: Нет пути домой»

Официально появление Уиллема Дефо в «Человеке-пауке: Нет пути домой» ещё не подтверждено, однако его имя несколько раз всплывало на сайте IMDB, а недавно Том Холланд рассказал о работе с Дефо на съёмочной площадке. Так что актёр точно вернулся к образу Зелёного гоблина.

По словам Холланда, он первый раз встретит всех злодеев на съёмках в плащах. Он решил подойти к одному из актёров и попросить его повернуться. Своим выбором он попал на Уиллема Дефо, а когда тот обернулся, Том Холланд испугался.

Когда Уиллем снял плащ и обернулся, я действительно испугался. Сразу же подумал о том, что Зелёный гоблин вернулся.

Также Холланд отметил, что моменты со злодеем Дефо в фильме будут пугающими. Он не раскрыл подробностей, потому что не хотел спойлерить. Недавно лента получила новый трейлер, в котором Зелёного гоблина показали дважды — сначала в образе из первого «Человека-паука» Сэма Рейми, а потом в обновлённом костюме.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.