В фильме «Обитель зла: Раккун-Сити» будет множество отсылок на всю серию Resident Evil

Продюсер Capcom Хироюки Кобаяси в новом трейлере «Обители зла: Раккун-Сити» рассказал о связи игр и фильма. По его словам, в картине Йоханнеса Робертса появится множество пасхалок и отсылок на серию Resident Evil.

Режиссёр Йоханнес очень любит франшизу, так что в грядущем фильме будет много пасхалок. Фильм основывается на первых частях Resident Evil, однако в нём будут отсылки на поздние игры серии. Постарайтесь их найти!



Надеюсь, нашим фанатам понравится мир, созданный режиссёром Йоханнесом. В нём будут моменты из игр и прошлых фильмов, однако с совершенно новыми элементами.

«Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в кинотеатрах России уже 25 ноября. Создатели экранизации Resident Evil вдохновлялись событиями первых двух игр. В картине появятся культовые персонажи и различные монстры вроде заражённых псов, лизуна и многих других созданий.