Анонсируем новую карточку для Hearthstone — Меднокрыла. Это может быть имба
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Blizzard и «Чемпионат» представляют новую карточку в Hearthstone — «Меднокрыла». Она появится в игре с релизом дополнения «Разделённые Альтераком», подробности которого уже известны.
Судя по всему, это очень сильная карточка. Дракон за 8 маны дополнительно наносит по 2 единицы урона всем соперникам, а также обладает эффектом «Почётная победа». Это новинка аддона: бонус, который выдаётся за уничтожение вражеского существа. В случае с «Меднокрылом» герой восстановит 4 единицы здоровья.
Характеристики «Меднокрыла»
- Стоимость — 8 маны
- Урон — 9
- Здоровье — 7
Релиз дополнения «Разделённые Альтераком» состоится 7 декабря. Предзаказы уже стартовали. Стандартное издание с 60 комплектами карт отдают за 2469 рублей, а Мегапакет с 80 наборами — за 4399 рублей.
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