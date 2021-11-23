Анонсируем новую карточку для Hearthstone — Меднокрыла. Это может быть имба

Blizzard и «Чемпионат» представляют новую карточку в Hearthstone — «Меднокрыла». Она появится в игре с релизом дополнения «Разделённые Альтераком», подробности которого уже известны.

Судя по всему, это очень сильная карточка. Дракон за 8 маны дополнительно наносит по 2 единицы урона всем соперникам, а также обладает эффектом «Почётная победа». Это новинка аддона: бонус, который выдаётся за уничтожение вражеского существа. В случае с «Меднокрылом» герой восстановит 4 единицы здоровья.

Характеристики «Меднокрыла»

Стоимость — 8 маны

Урон — 9

Здоровье — 7

Релиз дополнения «Разделённые Альтераком» состоится 7 декабря. Предзаказы уже стартовали. Стандартное издание с 60 комплектами карт отдают за 2469 рублей, а Мегапакет с 80 наборами — за 4399 рублей.