«Матрица» повторно выйдет в российский прокат в декабре

Оригинальная «Матрица» 1999 года снова окажется в российских кинотеатрах. Показ начнётся 9 декабря — за неделю до старта «Воскрешения». Фильм впервые появится в IMAX.

Картина выйдет не везде: список кинотеатров, которые покажут ленту, появится позже. Показ приурочен к скорому выходу продолжения культовой франшизы. При этом «Перезагрузка» и «Революция» не появятся в повторном прокате.

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16 декабря в РФ состоится премьера «Матрицы: Воскрешения». Режиссёром блокбастера выступила Лана Вачовски. В главных ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин 2 и другие. Фильм получил рейтинг «18+», ожидаются сцены насилия и нецензурная лексика. В США картина выйдет 22 декабря в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max одновременно.