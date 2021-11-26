Госдума поддержит законопроект о запрете показа сцен с «сексуальными девиациями» в кино

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что планирует поддержать запрет показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» для всех пользователей сети, а не только детей. Об этом сообщают «Ведомости».

В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать предложение по запрету их показа. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение.

Останина предлагает изменить статью 6.21 КоАП РФ «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», добавив туда пункт про «сексуальные девиации» и убрав детей. Если идею в Госдуме поддержат, то под запрет в теории могут попасть картины с ЛГБТ-персонажами для всех возрастов.

Останина отметила, что речь идёт только об «излишествах» и о переступании «нравственных черт».

Безусловно, сейчас в законе есть норма, которая допускает показ сцен, с художественной точки зрения раскрывающих чувства героев, но сейчас речь идёт об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта.

Неясно, что именно подразумевается под понятием «сексуальные девиации». На данный момент в РФ допускается показ гомосексуальных отношений с маркировкой «18+». Однако даже с этой меткой в отечественном прокате уже вырезали подобные сцены. Например, это произошло с фильмом «Рокетмен» про Элтона Джона.

Ранее уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец подала жалобу на Netflix. По её словам, в онлайн-кинотеатре есть подборка кино и сериалов про представителей ЛГБТ с маркировкой «16+».