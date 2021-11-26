Госдума поддержит законопроект о запрете показа сцен с «сексуальными девиациями» в кино

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что планирует поддержать запрет показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» для всех пользователей сети, а не только детей. Об этом сообщают «Ведомости».
В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать предложение по запрету их показа. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение.
Останина предлагает изменить статью 6.21 КоАП РФ «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», добавив туда пункт про «сексуальные девиации» и убрав детей. Если идею в Госдуме поддержат, то под запрет в теории могут попасть картины с ЛГБТ-персонажами для всех возрастов.
Останина отметила, что речь идёт только об «излишествах» и о переступании «нравственных черт».
Безусловно, сейчас в законе есть норма, которая допускает показ сцен, с художественной точки зрения раскрывающих чувства героев, но сейчас речь идёт об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта.
Неясно, что именно подразумевается под понятием «сексуальные девиации». На данный момент в РФ допускается показ гомосексуальных отношений с маркировкой «18+». Однако даже с этой меткой в отечественном прокате уже вырезали подобные сцены. Например, это произошло с фильмом «Рокетмен» про Элтона Джона.
Ранее уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец подала жалобу на Netflix. По её словам, в онлайн-кинотеатре есть подборка кино и сериалов про представителей ЛГБТ с маркировкой «16+».
- 26 ноября 2021
-
10:28
-
09:54
-
09:28
-
09:06
-
08:30
-
08:17
- 25 ноября 2021
-
21:01
-
19:43
-
19:40
-
18:56
-
18:08
-
17:31
-
17:13
-
16:35
-
16:01
-
15:58
-
15:13
-
14:39
-
14:37
-
13:53
-
13:38
-
13:22
-
13:19
-
12:55
-
12:46
-
12:10
-
11:35
-
11:00
-
10:32
-
09:58
-
09:37
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:26