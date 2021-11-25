МВД проверит онлайн-кинотеатр Netflix из-за подборки фильмов про ЛГБТ-персонажей

Уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец подала жалобу на Netflix. По её словам, в онлайн-кинотеатре есть подборка кино и сериалов про представителей ЛГБТ с маркировкой «16+». Об этом сообщают «Ведомости».
Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В своём обращении Баранец просит привлечь к ответственности платформу по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Максимальный штраф для компаний по ней составляет 1 млн рублей.
По данным «Ведомостей», на Netflix действительно есть упомянутая подборка. Однако картины в ней маркированы рейтингом «18+». Источник, близкий к онлайн-кинотеатру, сообщил, что в начале ноября компания проверяла подборку на соответствие законам разных стран. По словам юристов, блокировка сервису в России не грозит — даже если такую ленту в итоге найдут.
Ранее Netflix запустил рейтинг кино и сериалов, доступных на площадке. Платформа сообщает о количестве просмотренных часов зрителями за неделю.
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