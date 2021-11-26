Игроки расстроены провальными играми ноября

Осень — та пора в году, во время которой выходит много крупных видеоигр. К сожалению, ноябрь 2021-го не стал выдающимся из-за того, что многие с виду хитовые новинки не выстрелили. Игроки обсуждают это явление в отдельном обсуждении на Reddit.

В ноябре состоялся релиз Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard и GTA: The Definitive Edition. Можно смело сказать, что эти игры прошли свои круги ада и получили огромную критику от игроков. Не в восторге оказались и критики, которые также низко оценили проекты.

Рейтинг ПК-версий ноябрьских игр на Metacritic от критиков и игроков

Battlefield 2042 — 71 из 100 и 2,3 из 10

Call of Duty: Vanguard — 72 из 100 и 3,5 из 10

GTA: The Definitive Edition — 52 из 100 и 0,5 из 10.

Аудитория считает, что в провале этих игр нет ничего удивительного. Якобы ремастеры GTA сразу казались недальновидными, а разработчики новых Call of Duty и Battlefield вообще не думали о геймерах. На контрасте с неудачными релизами люди вспомнили, что в ноябре вышли и удачные новинки. Например, мультиплеер Halo Infinite, Forza Horizon 5 и игра про Шерлока Холмса.

Пользователь BoatMan01 обобщил всю ситуацию одной фразой, его поддержали другие игроки.

Похоже, мировая пандемия не очень хороша для разработки игр.

Будем надеяться, что нас не подведут ближайшие крупные релизы: сюжетная кампания Halo Infinite, Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Elden Ring и S.T.A.L.K.E.R. 2.