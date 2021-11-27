Роза не трогала его. По мотивам Alan Wake выпустили кофе и кружку

Студия Remedy выпустила кружку и кофе Oh Deer Diner. Именно так называется закусочная в Alan Wake, куда приходит протагонист игры в поисках ключей от хижины.
Новый продукт представил основатель Remedy Сэм Лейк. Цельнозерновой кофе тёмной обжарки с нотками шоколада и миндаля продаётся за 15 евро (~1300 рублей). Студия заверила, что официантка Роза из закусочной не прикасалась к зёрнам.
Кроме того, в магазине Remedy продаётся набор, в который входят упаковка кофе и кружка с логотипом Oh Deer Diner. Он обойдётся в 19 евро (~1700 рублей).
Фото: Remedy Entertainment
В магазине финской студии продаётся и другой мерч по Alan Wake и Control. Среди товаров есть сумки, футболки и кружки.
Alan Wake вышла в 2010 году на Xbox 360, а позже появилась на ПК. 5 октября 2021-го Remedy выпустила ремастер триллера на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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