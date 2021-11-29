Пора стать героем: новый трейлер сюжетной кампании Halo Infinite
Поделиться
В сети появился новый трейлер сюжетной кампании Halo Infinite. В нём герои разных эпох мужественно сражаются за жизни своих близких: будь то древнейшие времена или далёкое будущее с межзвёздными перелётами.
На протяжении всей истории человечества герои храбро сражались в самые ответственные моменты. Мастер Чиф должен впитать каждый акт отваги в самой сложной битве за всю историю. Мы всегда верили в героев, теперь же — пора им стать.
Чуть позже Microsoft выложила небольшое продолжение первого трейлера. В нём Мастер Чиф сражается с суровым брутом и, похоже, побеждает опасного противника.
Сюжетная кампания Halo Infinite поступит в продажу 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК. Ранее датамайнеры узнали о февральском событии в мультиплеере игры — с раздачей новых наград за выполнение испытаний.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
17:35
-
17:20
-
16:20
-
15:38
-
15:04
-
14:17
-
13:52
-
13:22
-
13:08
- 27 ноября 2021
-
19:36
-
18:54
-
18:17
-
17:46
-
16:05
-
15:01
-
14:29
-
13:31
-
12:52
- 26 ноября 2021
-
21:55
-
20:31
-
20:30
-
19:56
-
19:40
-
19:20
-
19:05
-
18:44
-
18:04
Партнерский контент