Пора стать героем: новый трейлер сюжетной кампании Halo Infinite

В сети появился новый трейлер сюжетной кампании Halo Infinite. В нём герои разных эпох мужественно сражаются за жизни своих близких: будь то древнейшие времена или далёкое будущее с межзвёздными перелётами.

На протяжении всей истории человечества герои храбро сражались в самые ответственные моменты. Мастер Чиф должен впитать каждый акт отваги в самой сложной битве за всю историю. Мы всегда верили в героев, теперь же — пора им стать.

Чуть позже Microsoft выложила небольшое продолжение первого трейлера. В нём Мастер Чиф сражается с суровым брутом и, похоже, побеждает опасного противника.

Сюжетная кампания Halo Infinite поступит в продажу 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК. Ранее датамайнеры узнали о февральском событии в мультиплеере игры — с раздачей новых наград за выполнение испытаний.