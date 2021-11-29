Фото: фанат купил 2706 копий игры от Burger King

Фанатские коллекции не перестают удивлять. Так, пользователь Reddit под ником nomercyvideo поделился своим достижением — он приобрёл 2706 копий игры Sneak King.
Sneak King — стелс-экшен для Xbox 360 от Burger King. В нём главный герой должен доставить продукцию компании голодным клиентам, по дороге не попавшись в ловушки и не повредив еду. Проект получил прохладные отзывы от прессы и был, скорее, попыткой фастфудного гиганта привлечь новых клиентов.
Самым интересным было распространение продукта: игру можно было приобрести всего за $ 3,99 (~105 рублей по курсу 2006 года) при покупке любого бургера в период от 19 ноября по 24 декабря 2006 года. Таким образом, автор делал примерно 73 заказа в день. Пользователи отметили настоящую фанатскую любовь. Однако nomercyvideo ответил, что он просто любит поесть.
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