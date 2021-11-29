Half-Life 3 снова делают, утверждает известный инсайдер

Тайлер Маквикер — инсайдер студии Valve — рассказал о ближайших планах компании. По его словам, все силы команды сейчас брошены на Steam Deck и на поддержку мультиплеерных проектов вроде CS:GO и Dota 2.
Горячо ожидаемую Half-Life 3 ещё не начали полноценно разрабатывать, однако её созданием вновь занимаются. Сейчас за это отвечает небольшая команда — если же всё пойдёт по плану, а не как в прошлые несколько раз, то к проекту постепенно будут подключаться другие специалисты.
Ожидать выпуск в ближайшие пару лет не стоит, но после выхода Steam Deck уже могут запустить активное производство — после такого очередная отмена самой таинственной игры индустрии заметно снизится.
На саму Half-Life 3 намекает концовка Alyx — в ней становятся понятны дальнейшие действия Гордона Фримена.
Ранее Valve раскрыла технические характеристики своего портативного ПК.
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