Valve раскрыла технические особенности Steam Deck

Valve провела презентацию для разработчиков, на которой раскрыла технические характеристики Steam Deck. Основой портативного ПК стал гибридный чипсет AMD Aerith. Мощность APU составит от 4 до 15 Вт.

Четырёхъядерный процессор с восемью потоками Zen 2 будет работать на тактовой частоте в диапазоне 2,4-3,5 ГГц. Пиковая производительность составит 448 гигафлопс FP32. Графический процессор AMD RDNA 2 из восьми блоков с частотой от 1 до 1,6 ГГц и производительностью до 1,6 терафлопс FP32.

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AMD Aerith взаимодействует с 16 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5 с пропускной способностью 88 Гбит в секунду и 1 ГБ видеопамяти. Графический процессор сможет получить 8 ГБ памяти по необходимости.

Также Steam Deck поддерживает технологию масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Она увеличивает производительность в играх без значительных потерь качества изображения по аналогии с NVIDIA DLSS, хотя вариант AMD пока куда менее эффективный.

Выход Steam Deck ожидался в декабре, однако Valve отложила запуск до февраля 2022 года.