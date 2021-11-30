В Halo Infinite увеличат получаемый опыт за первые шесть матчей в день

Комьюнити-менеджер 343 Industries рассказал о ближайших изменениях начисления опыта в Halo Infinite. По его словам, команда совсем скоро выпустит обновление, которое в несколько раз увеличит получение XP за каждые 6 матчей в день.
Ранее игроки получали по 50 опыта за абсолютно любой матч в игре. Теперь начисление будет проходить по-другому:
- Первый матч — 300 опыта;
- Второй и третий матчи — 200 опыта;
- Четвёртый, пятый и шестой — 100 опыта;
- Седьмой и далее — 50 опыта.
Таким образом авторы позволяют набрать около 1000 бонусных XP. Также разработчики сообщили о планах на другие изменения, однако о них говорить пока рано. Обновление с начислением опыта должно выйти уже в ближайшее время. Впрочем, игроки всё ещё недоумевают, почему их игровые достижения никак не влияют на общее начисление очков боевого пропуска.
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