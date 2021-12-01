В Rainbow Six Siege вышел четвёртый сезон — с новым оперативником и боевым пропуском

Ubisoft выпустила трейлер нового сезона Rainbow Six Siege под названием High Calibre. В нём авторы мультиплеерного шутера рассказали о нововведениях, включая оперативника, боевой пропуск и переработку карты «Аутбэк».

В первую очередь авторы рассказали о новом боевом пропуске. По словам разработчиков, игроки будут зарабатывать на 30% опыта больше, чем раньше, а всего можно будет выбить 130 уникальных предметов. В игру добавили нового оперативника по прозвищу Thorn, которая станет бойцом защиты. С полным списком нововведений можно ознакомиться в нашей статье.

Новость по теме Ubisoft раскрыла все детали нового сезона High Calibre для Rainbow Six Siege

Обновление High Calibre уже доступно на ПК, консолях Xbox и PlayStation, а также на Google Stadia.

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