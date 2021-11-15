Ubisoft раскрыла все детали нового сезона High Calibre для Rainbow Six Siege

В начале ноября Ubisoft анонсировала новый сезон Rainbow Six Siege — High Calibre. Теперь компания представила подробности, часть из которых ранее раскрыли датамайнеры.

Подтвердились утечки о новом оперативнике Брианне Скехан по прозвищу Thorn, которая станет бойцом защиты. Основная способность героини — это прилепляющиеся к поверхности заряды Razorbloom. При приближении противника ловушка выпускает смертоносные лезвия в разных направлениях.

Лучше всего Thorn взаимодействует с оперативниками, которые замедляют штурмовиков, чтобы они не покинули опасную зону. Худшими врагами Брианны станут бойцы, которые умеют обезвреживать устройства.

Для улучшения баланса разработчики переработали карту «Аутбэк». У главного здания появились новые разрушаемые стены, а помещения очистили от предметов, которые мешали обзору. Это позволит штурмовому отряду действовать более эффективно. Также перенесли точки установки зарядов.

Вдобавок Ubisoft изменила оранжевый цвет команды на красный по умолчанию. При желании его можно вернуть обратно в настройках. Появятся понятия «Ваша команда» и «Противники» вместо обозначения разными цветами.

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Кроме того, Ubisoft изменила баланс оружия и оперативников, слегка переработала интерфейс и исправила множество мелких ошибок.

Нововведения и изменения доступны на тестовом сервере Rainbow Six Siege, но дату релиза High Calibre пока не назвали. Тактический шутер доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.