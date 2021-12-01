Microsoft представила «уродливый» рождественский свитер в стиле «Сапёра»

В качестве ежегодной рождественской традиции компания Microsoft выпустила свитер в стиле классической игры на Windows под названием «Сапёр». Поле для игры нарисовали в виде ёлки, а мины превратили в ёлочные игрушки. На счётчике мин и времени можно увидеть число 1990 — это год выпуска самой первой версии игры.

Свитера уже получили представители прессы и блогеры — одним из них уже похвастался техноблогер Маркус Браунли.

Свитер можно приобрести в официальном магазине Microsoft по цене в $ 75 (~5500 рублей) с доставкой по всему миру. На данный момент доступны размеры SM, XL и 2XL. Остальные обещают добавить чуть позже.

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