Художник нарисовал маслом на холсте Геральта из «Ведьмака»

Пользователь Reddit под ником nacicaba написал яркую картину с Геральтом из «Ведьмака». Работа была выполнена маслом на холсте и вдохновлена образом охотника на чудовищ из игр.
На картине изображён смотрящий куда-то в даль Геральт. У него два меча: один в ножнах, а второй в руке. В правом верхнем углу заметна луна. Ещё можно заметить большую палитру цветов. Самые яркие оттенки расположились по центру.
Сама композиция напоминает картину немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана». Не исключено, что автор вдохновлялся именно ей, а вместо странника написал Геральта.
Напомним, некстген-версия третьего «Ведьмака» выйдет во втором квартале 2022 года, зато поклонники сериала Netflix смогут увидеть второй сезон шоу уже 17 декабря.
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