Новые бесплатные игры Epic Games Store: Dead by Daylight и Godfall
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В Epic Games Store обновилась очередная раздача игр. До 9 декабря можно забрать сетевой хоррор Dead by Daylight и головоломку while True: learn().
- Dead by Daylight вышла в 2016 году и стала популярной у стримеров. Игра представляет собой сетевой хоррор-экшен, в котором четыре игрока в роли выживших сопротивляются пятому игроку, который выступает маньяком-убийцей. За годы существования в игре прошло множество коллабораций. Например, с франшизами «Крик», «Хэллоуин» «Техасская резня бензопилой» и «Кошмар на улице Вязов».
- while True: learn() — игра-головоломка, в которой предстоит взять на себя роль специалиста по нейросетям и машинному обучению. Сюжет начнётся с того, что кот захватил контроль и установил везде свои правила. Нужно изучить кошачий язык, чтобы перевести его на человеческий.
С 9 декабря бесплатные лоты займут Prison Architect и Godfall: Challenger Edition. Забавно, но последнюю поместили и в декабрьскую раздачу подписчикам PS Plus — причём в том же издании, куда вошёл только эндгейм-контент — без кампании и дополнений. Вместе с ней консольщики получат Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains.
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