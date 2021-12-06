Старшего инженера PlayStation уволили из компании после обвинений в педофилии

На этих выходных случилась неприятная история с сотрудником компании Sony. По данным YouTube-канала People v. Preds, ведущий инженер PlayStation Store Джордж Качиоппо пытался встретиться с 15-летним юношей для «совместного времяпровождения».
Автор также выложил переписку с сотрудником, где тот в приложении для геев Grindr называет себя Джеффом и предлагает обменяться фотографиями. Далее он сообщает свой адрес — туда и приехал создатель ролика. Там его ждал не кто иной, как Джордж Качиоппо. Он быстро сообразил, что никакого 15-летнего юноши нет, и поспешил удалиться в свой дом.
Через несколько часов после появления ролика Sony уволила сотрудника. В своём обращении компания сообщила о предельном понимании случившегося и принятых мерах. Судя по всему, Качиоппо уволили одним днём. Всего он проработал в компании 8 лет и занимал одну из главных должностей по разработке магазина PlayStation Store. Полиция Сан-Диего пока не комментировала инцидент.
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