Российская команда Virtus.pro прошла в полуфинал IEM Winter 2021, Gambit вылетела

Российский клуб Virtus.pro пробился в полуфинал престижного турнира IEM Winter 2021 по CS:GO. Теперь команде предстоит поединок с Team Vitality, которая до этого выбила с ивента другого представителя СНГ — Gambit. Матч пройдёт 11 декабря в 21:15 мск.

В параллельном полуфинале сыграют G2 Esports и Ninjas in Pyjamas. Их матч также пройдёт 11 декабря, однако начнётся чуть раньше — в 18:00 мск.

Gambit Esports покинула ивент на 5-6-м месте. Команда заработала $ 10 тыс. призового фонда и 350 рейтинговых очков, которые нужны для квалификации на самые премиальные турниры дисциплины.

IEM Winter 2021 проходит в Стокгольме со 2 по 12 декабря. 16 команд разыгрывают $ 250 тыс. и рейтингвые очки. Организаторы пригласили всех участников в свои студии. Из-за обострённой пандемии коронавируса зрители не могут посмотреть за матчами вживую.

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