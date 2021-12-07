Утечка: Call of Duty: Warzone Mobile выйдет в 2022 году
Поделиться
Инсайдер Том Хендерсон продолжает делиться слухами и утечками. Так, по информации пользователя just4leaks2 в сервисе PlaytestCloud засветилась Call of Duty: Warzone Mobile. Судя по всему, её выход должен состояться уже в следующем году.
Как понятно из названия, Call of Duty: Warzone Mobile будет полноценной королевской битвой для мобильных телефонов. По слухам, в первую очередь проект будет ориентирован на китайскую аудиторию — как PUBG: Mobile. Первые детали об игре должны появиться уже скоро.
Ранее в Call of Duty: Mobile стартовал десятый сезон: в игру добавили новую карту, режим и оружие.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
14:17
-
14:01
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:34
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
10:53
-
10:28
-
10:03
-
09:44
-
09:21
-
08:58
-
08:35
-
00:25
- 6 декабря 2021
-
23:57
-
23:20
-
22:37
-
21:44
-
20:51
-
20:29
-
20:10
-
19:55
-
19:34
-
19:15
-
19:11
-
18:45
-
17:38
-
17:15
-
16:34
-
16:05
-
15:40
-
15:00
Партнерский контент