Утечка: Call of Duty: Warzone Mobile выйдет в 2022 году

Инсайдер Том Хендерсон продолжает делиться слухами и утечками. Так, по информации пользователя just4leaks2 в сервисе PlaytestCloud засветилась Call of Duty: Warzone Mobile. Судя по всему, её выход должен состояться уже в следующем году.

Как понятно из названия, Call of Duty: Warzone Mobile будет полноценной королевской битвой для мобильных телефонов. По слухам, в первую очередь проект будет ориентирован на китайскую аудиторию — как PUBG: Mobile. Первые детали об игре должны появиться уже скоро.

Ранее в Call of Duty: Mobile стартовал десятый сезон: в игру добавили новую карту, режим и оружие.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!