В кампании Halo Infinite нельзя перезапускать миссии

В сюжетном режиме Halo Infinite нельзя будет перепроходить миссии, о чём сообщило издание Polygon. Для повтора задания придётся заново начинать кампанию.
Во время прохождения миссий в Halo Infinite игрок может пропустить коллекционные предметы или экипировку. Из-за отсутствия перезапуска собрать их получится только при старте новой кампании. Также нельзя заново выполнить задания после окончания сюжета с прокаченным героем.
Microsoft подтвердила эту информацию, а разработчики пообещали добавить эту функцию после релиза.
Мы хотим, чтобы перезапуск миссий работал правильно. С более открытым миром, чем в предыдущих частях, это стало намного сложнее. Мы сосредоточились на качестве кампании, чтобы затем добавить другие функции.
Также в кампании не будет кооперативного прохождения. Его добавят к середине 2022 года. Релиз сюжетного режима Halo Infinite состоится уже завтра, 8 декабря, на ПК, Xbox One, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass.
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- 7 декабря 2021
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