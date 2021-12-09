Большая карта, нелинейный сюжет и мультиплеер: новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2
Поделиться
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями проекта прямо перед церемонией The Game Awards 2021. О новых деталях сообщает издание DTF.
- В первую очередь разработчики рассказали о размере игры. По их словам, карта игрового мира занимает примерно 64 квадратных километра. Для сравнения: у Far Cry 5 — 60 км², у «Скайрима» — 37 км²;
- В игровом мире можно будет находить высокотехнологичные гаджеты, которые создали в том числе с помощью исследований артефактов и аномалий в Зоне;
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся новые противники. Один из них — олень-мутант с пси-способностями. Он умеет призывать к себе на помощь других мутантов и создавать своих фантомных клонов.
- Как и в предыдущих частях серии, игроку предстоит тщательно следить за состоянием здоровья персонажа. В игре реализованы как минимум кровотечение, радиационное заражение, голод и усталость. Причём травмы влияют и на геймплей — например, усталый персонаж будет медленнее передвигаться;
- В игре будет нелинейный сюжет. Чтобы полностью изучить все выборы и последствия, необходимо будет пройти игру несколько раз. Суммарно в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно провести около 100 часов;
- Через некоторое время после релиза в игре появится мультиплеер с классическими режимами: «Каждый сам за себя» и «Командный бой». Кооператива в проекте не будет.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series и ПК запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра также появится в сервисе Xbox Game Pass. Ранее авторы показали новый постер со сталкером и артефактом.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
11:39
-
11:21
-
10:55
-
10:38
-
10:05
-
09:39
-
09:14
-
08:51
-
08:37
-
08:17
- 8 декабря 2021
-
23:06
-
23:00
-
22:50
-
20:43
-
20:31
-
20:15
-
20:06
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:23
-
18:16
-
17:37
-
17:19
-
17:10
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45
Партнерский контент