Большая карта, нелинейный сюжет и мультиплеер: новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями проекта прямо перед церемонией The Game Awards 2021. О новых деталях сообщает издание DTF.

В первую очередь разработчики рассказали о размере игры. По их словам, карта игрового мира занимает примерно 64 квадратных километра . Для сравнения: у Far Cry 5 — 60 км², у «Скайрима» — 37 км²;

. Для сравнения: у Far Cry 5 — 60 км², у «Скайрима» — 37 км²; В игровом мире можно будет находить высокотехнологичные гаджеты, которые создали в том числе с помощью исследований артефактов и аномалий в Зоне;

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся новые противники. Один из них — олень-мутант с пси-способностями. Он умеет призывать к себе на помощь других мутантов и создавать своих фантомных клонов.

Как и в предыдущих частях серии, игроку предстоит тщательно следить за состоянием здоровья персонажа. В игре реализованы как минимум кровотечение, радиационное заражение, голод и усталость. Причём травмы влияют и на геймплей — например, усталый персонаж будет медленнее передвигаться;

В игре будет нелинейный сюжет. Чтобы полностью изучить все выборы и последствия, необходимо будет пройти игру несколько раз. Суммарно в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно провести около 100 часов ;

; Через некоторое время после релиза в игре появится мультиплеер с классическими режимами: «Каждый сам за себя» и «Командный бой». Кооператива в проекте не будет.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series и ПК запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра также появится в сервисе Xbox Game Pass. Ранее авторы показали новый постер со сталкером и артефактом.

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