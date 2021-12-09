Sony продаёт PS Plus на год со скидкой в 50% — всего за 1649 рублей

Sony продолжает активно снижать цену на PlayStation Plus. В конце ноября подписку на 12 месяцев можно было приобрести за 2199 рублей, а теперь цена упала ещё ниже — до 1649 рублей.
Правда, по такой цене можно прибрести доступ к сервису только без активной подписки — то есть либо новичкам, либо тем, у кого она уже закончилась. Если у вас сейчас есть доступ к PS Plus, то приобрести по привлекательной цене не получится — разве что на другой аккаунт.
Кстати, в декабре подписчикам сервиса раздают три игры — Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Вдобавок до января дают загрузить три бонусных проекта для шлема PS VR: The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall и The Persistence.
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