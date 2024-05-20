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В файтинге MultiVersus появится агент Смит из «Матрицы» — релиз игры пройдёт 28 мая

В файтинге MultiVersus появится агент Смит из «Матрицы» — релиз игры пройдёт 28 мая
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Разработчики бесплатного файтинга MultiVersus представили релизный трейлер своей игры — 28 мая она выходит из раннего доступа.

В ходе ролика можно увидеть как уже вышедших игровых персонажей, так и новых. Так, в файтинге появятся Агент Смит из «Матрицы» и Джейсон Вурхиз, главный злодей из «Пятницы, 13-е».

Видео доступно на YouTube-канале MultiVersus. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Ранее стало известно, что в день релиза в игру также добавят суперзлодея Джокера из вселенной DC Comics.

MultiVersus вышла в раннем доступе в 2022 году и может похвастать большим разнообразием популярных персонажей — среди прочих, в файтинге есть возможность сыграть за Рика и Морти, Арью Старк, Супермена и Леброна Джеймса.

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