Вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» к старту продаж билетов на фильм

Marvel представила новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» — третьей части приключений болтливого супергероя вместе с Росомахой Хью Джекмана. Короткий ролик приурочили к старту продаж билетов на фильм, премьера которого состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.

К главной роли в будущей картине вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман — впервые с фильма «Логан», вышедшего в 2017 году.

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