TikTok могут продать в США за $ 100 млрд, но без самого важного

Приложение с короткими видео TikTok всё-таки может продать свой бизнес в США, чтобы избежать блокировки на территории страны — сумма сделки должна составить $ 100 млрд.

При этом авторы TikTok продадут приложение без важного элемента — алгоритма, который качественно подбирает видео под запросы пользователя. На других сайтах (к примеру, YouTube Shorts) система рекомендаций работает заметно хуже.

Эксперты полагают, что $ 100 млрд — слишком большая цена за приложение без алгоритма работы. Однако потенциальный покупатель, миллиардер Фрэнк Маккорт, кажется, согласен на такие условия.

Конечно, TikTok не имеет такой ценности без алгоритма. Но я понимаю, что правительство Китая не позволит продать его. Мы планируем перестроить работу TikTok — дать ему новый дизайн, который потребует от людей отойти от нынешнего образа мышления и той парадигмы, в которой мы сейчас находимся.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий TikTok в случае, если он не будет продан американским инвесторам. В ответ авторы приложения подали в суд.