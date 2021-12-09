Патент Sony защитил главную фишку Death Stranding

Sony запатентовала игровые механики из Death Stranding, а именно построение пути, социальное взаимодействие с игроками и сканирование местностей для нахождения более лёгких тропинок. Патент одобрили 7 декабря, на что обратили внимание в издании VGC.

Согласно описанию, основой патента стало построение маршрутов в одиночных играх в том случае, если игроки ранее прошли по тропе и оставили свои метки. В качестве примера используется сама Death Stranding, а создателем концепции выступает Хидео Кодзима.

Вероятно, Sony таким образом защитила интересную геймплейную механику, чтобы её не могли использовать другие разработчики без соответствующего разрешения. Вероятно, мы увидим работу данной механики вновь, но уже в Death Stranding 2.

Sony не говорила о разработке игры, однако 30 августа 2021 года Норман Ридус сообщил, что переговоры о создании сиквела ведутся. Оригинальная Death Stranding доступна на ПК, PS4 и PS5.

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