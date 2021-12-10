У Starfield не будет русской озвучки

У Starfield появилась страница в Steam, благодаря которой вскрылись свежие подробности грядущей RPG от создателей The Elder Scrolls и современных Fallout.

У игры не будет русского дубляжа — следуя традиции Fallout 4 и Fallout 76, в России игру решили оставить с оригинальной озвучкой, ограничившись переводом субтитров и текста. Последний раз проект Bethesda Game Studios озвучивали в 2011 году — это была The Elder Scrolls 5: Skyrim.

В остальном на странице нет свежих сведений: публикации ранее выпущенных дневников разработчиков, уже известное описание и дата выхода — 11 ноября 2022 года. Релиз состоится на Xbox Series и ПК.

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