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Показали первый геймплей Hellblade 2. Настоящий некстген!

Показали первый геймплей Hellblade 2. Настоящий некстген!
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Разработчики экшена Hellblade: Senua's Sacrifice из студии Ninja Theory представили длинный трейлер второй части с геймплеем. В нём показали главную героиню и сражение клана с огромным чудовищем.

Ведущий The Game Awards 2021 Джефф Кили перед показом отметил, что сейчас покажут настоящий некстген. И да, он действительно не соврал — продолжение выглядит по-настоящему впечатляюще! Причём видно, что это настоящий геймплей. По словам Кили, ролик записали неделю назад.

Senua’s Saga: Hellblade II анонсировали во время The Game Awards 2019. С тех пор про игру давно не было слышно, а авторы лишь иногда делились какими-то, хоть и небольшими деталями. Известно, что экшен выйдет на Xbox Series и ПК, но дату выхода не назвали.

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