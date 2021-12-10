Первый геймплей «Отряда самоубийц» отличился ураганным экшеном

Rocksteady Studios наконец-то представила геймплейный трейлер игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости». До этого авторы ограничивались лишь кат-сценами.
В ролике показали игровой процесс за каждого члена команды. Харли Квинн, например, может избивать противников битой и стрелять, а также перемещаться на гарпуне, а Король Акул — откусывать головы и наносить мощные удары.
Действие игры происходит во вселенной Batman: Arkham от Rocksteady, где злодеям вроде Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга предстоит отправиться в Метрополис и сразиться с известными героями: Суперменом, Флэшем, Чудо-женщиной и другими.
Релиз игры состоится в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Можно будет проходить не только в одиночку, но и с друзьями.
- 10 декабря 2021
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:22
-
04:53
-
04:49
-
04:37
-
04:37
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50
-
19:58
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:03
-
17:46
-
17:13
-
17:12
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:49
-
13:36
-
13:16
-
13:08
-
12:59
-
12:51