Первый геймплей «Отряда самоубийц» отличился ураганным экшеном

Rocksteady Studios наконец-то представила геймплейный трейлер игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости». До этого авторы ограничивались лишь кат-сценами.

В ролике показали игровой процесс за каждого члена команды. Харли Квинн, например, может избивать противников битой и стрелять, а также перемещаться на гарпуне, а Король Акул — откусывать головы и наносить мощные удары.

Действие игры происходит во вселенной Batman: Arkham от Rocksteady, где злодеям вроде Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга предстоит отправиться в Метрополис и сразиться с известными героями: Суперменом, Флэшем, Чудо-женщиной и другими.

Релиз игры состоится в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Можно будет проходить не только в одиночку, но и с друзьями.