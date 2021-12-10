Анонсирована 4Х-стратегия по «Дюне» — Dune: Spice Wars выйдет в 2022 году

Shiro Games и Funcom анонсировали ту самую игру по «Дюне», про которую ранее говорили инсайдеры и журналисты. Проект будет 4X-стратегией под названием Dune: Spice Wars.

Действие игры происходит во вселенной «Дюны», в которой предстоит возглавить фракцию и сражаться за власть на пустынной планете Арракис.

Следите за местностью, чтобы не упустить появление гигантского песчаного червя и не потерять своих солдат и комбайны для сбора спайса. Побеждайте противников с помощью политических интриг, уничтожайте их в бою и не забудьте отправить к ним шпионов.

Dune: Spice Wars уже получила страницу в Steam. Там можно увидеть первые скриншоты и описание. Релиз в раннем доступе состоится в 2022 году только на ПК, точную дату объявят позже.