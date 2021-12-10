Forspoken в Steam стоит 5719 рублей
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Luminous Productions представила свежий трейлер экшена Forspoken. Вместе с этим стала известна дата выхода, а у ПК-версии в Steam появились цены. Максимальное издание можно купить за 7489 рублей.
Чистую игру без цифрового саундтрека, артбутка и прочих элементов продают за 5719 рублей. Square Enix неожиданно решила поднять цены, что особенно сказалось на России.
Главная героиня Forspoken из Нью-Йорка переместится в страну под названием Афия. Ей предстоит столкнуться с её опасностями, изучить способы борьбы с противниками и выжить. Разработчики подготовили для игроков множество заклинаний, насыщенный открытый мир и интересный игровой процесс.
Релиз игры состоится 24 мая 2022 года на ПК и PlayStation 5.
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