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Бывшие разработчики Battlefield анонсировали кооперативный шутер ARC Raiders

Бывшие разработчики Battlefield анонсировали кооперативный шутер ARC Raiders
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Шведская студия Embark, основанная бывшими разработчиками франшизы Battlefield, представила игру ARC Raiders. Это бесплатный кооперативный шутер с видом от третьего лица в постапокалипсисе.

В мире игры на планету нападают машины ARC, прибывшие из глубин космоса. Игроки выступят в качестве ополчения, которое должно будет оказать сопротивление захватчикам. Судя по описанию, в игре нужно будет добывать ресурсы и использовать окружение для наиболее эффективного противостояния пришельцам.

Релиз ARC Raiders состоится в 2022 году. У проекта уже есть страничка в Steam. Игра также выйдет на PS5 и Xbox Series.

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